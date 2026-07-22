Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.N. ve İ.A., daha sonra kara yoluyla Eskişehir'e geçti. Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, iki şüpheliyi takibe alarak operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan kadınlardan M.N.'nin hastanede yapılan tetkiklerinde mide ve bağırsaklarında kapsüller taşıdığı belirlendi. Cerrahi müdahaleyle çıkarılan 70 kapsülün içinde bulunan toplam 432 gram maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

Adli işlemler kapsamında İ.A. mahkemece tutuklanırken, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen M.N. de "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.