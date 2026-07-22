Sincan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lale, Leylak, Zambak, Karanfil, Nergis, Lavanta, Papatya ve Menekşe kreşlerinde eğitim alacak öğrenciler, Lale Konferans Salonu'nda düzenlenen noter onaylı kura çekimiyle belirlendi.

30-60 ay arasındaki çocuklara eğitim veren belediye kreşleri, güvenli eğitim ortamı ve okul öncesi gelişime yönelik programlarıyla ailelerden yoğun ilgi görüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kura ile yeni eğitim döneminde kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesinleşti.

Kesin kayıtlar 27 Temmuz'a kadar yapılacak

Kura sonucunda kayıt hakkı elde eden öğrencilerin velilerinin, 27 Temmuz 2026 tarihine kadar ilgili kreşe başvurarak istenen belgeleri elden teslim etmeleri gerekiyor. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların yerine yedek listede bulunan öğrenciler değerlendirilecek.

Minikler eğitim öncesi oryantasyona katılacak

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların kreş ortamına daha kolay uyum sağlamaları amacıyla 14 Eylül'de oryantasyon programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında öğrenciler öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışırken, aileler de eğitim süreci hakkında bilgilendirilecek.