AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren sunucu Öykü Serter'in savcılık beyanı kamuoyuna yansıdı.

İfadesinde afet süreçlerine karşı duyarlılığının uzun yıllara dayandığını anlatan Serter, 1999 Adapazarı Depremi'nde gazeteci olarak sahada görev yaptığını, bu nedenle doğal afetlerin kendisi üzerinde derin etkiler bıraktığını dile getirdi.

"Haluk Levent ile hiçbir ilişkim olmadı"

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarının tamamen yaşanan acının etkisiyle yazıldığını belirten Serter, bu paylaşımların herhangi bir yardım kuruluşunu destekleme amacı taşımadığını söyledi.

Haluk Levent ile hayatının hiçbir döneminde kişisel ya da ticari bir ilişki kurmadığını ifade eden Serter, AHBAP Derneği'ne bağış yapmadığını ve vatandaşları derneğe yönlendirecek herhangi bir açıklamada bulunmadığını kaydetti.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Öykü Serter, İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.