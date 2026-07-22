Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaşarak bazı evleri etkisi altına aldı.

Yangın sırasında bazı noktalardan patlama sesleri duyulurken, bölgedeki riskin artması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların güvenliği için tahliye çalışmalarına başladı. Tehlike altındaki evlerde yaşayanlar güvenli bölgelere sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.