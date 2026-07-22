TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Toplantıda okul güvenliği, çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskler ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, bugüne kadar olaylardan etkilenen aileler, eğitimciler, uzmanlar ve yerel yöneticilerle kapsamlı görüşmeler yapıldığını belirterek, hedeflerinin yalnızca cezaları artırmak değil, benzer olayların yaşanmasını engelleyecek kalıcı bir sistem oluşturmak olduğunu söyledi. Beyazıt, çocuk haklarının korunması ile toplum güvenliğinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dikkat çekti.

"Dijital çağ yeni politikalar gerektiriyor"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, dijitalleşmenin doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, teknolojinin doğru kullanıldığında fayda sağladığını, yanlış kullanımının ise ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Okul güvenliğinin önemli olduğunu ancak benzer olayların farklı ortamlarda da yaşanabileceğini dile getiren Kirişçi, dijital risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise aile, okul ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, dijital çağın çocukları farklı risklerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Hazırlanacak komisyon raporunun uygulamaya yön verecek nitelikte olması gerektiğini kaydeden Şahin, yalnızca güvenlik önlemleriyle sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı da akran zorbalığı ve okul çevresindeki çeteleşmeye dikkat çekerek, ailelerin, okulların ve ilgili kurumların daha etkin iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini dile getirdi.

Silaha erişimin sınırlandırılması önerisi

Toplantıda bireysel silahlanma konusu da gündeme geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, silahlara erişimin zorlaştırılması gerektiğini belirterek, milletvekilleri, bürokratlar ve kamu görevlilerine tanınan silah bulundurma imkanlarının da yeniden değerlendirilmesini istedi. Öztunç ayrıca medya içeriklerinin denetiminin mevcut yasal çerçevede daha etkin yapılabileceğini ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesini zorunlu hale getirecek düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Evlerde bulunan silahların kilitli kasalarda saklanmasının zorunlu olması gerektiğini belirten Köksal, kamu görevlilerine tanınan silah bulundurma haklarının da gözden geçirilmesini önerdi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, silah satışları ve erişim koşullarına yönelik daha etkili politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Komisyon üyeleri, okul güvenliği ve çocukların korunmasına yönelik hazırlanacak raporun ilgili kurumlara yol göstermesi gerektiği görüşünde birleşti.