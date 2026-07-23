Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların üretime ve sosyal yaşama katılımını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin hazırladığı eserlerden oluşan "Sanatın Binbir Hâli" sergisi, Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak'ın rehberliğinde hazırlanan sergide, farklı el sanatlarına ait çok sayıda çalışma sanatseverlerle buluştu.

20 kadının ortak emeğiyle Türk bayrağı hazırlandı

Sergide kağıt rölyef, çini, cam mozaik, taş mozaik, epoksi, dekoratif boyama, rattan sepet örücülüğü, soyut resim, sculpture painting, one stroke ve İran işi halı tasarımı gibi birçok farklı teknikle hazırlanan eserler yer aldı.

Serginin en dikkat çeken çalışmalarından biri ise "20 Kadın, Bir Bayrak" projesi kapsamında hazırlanan üç boyutlu Türk bayrağı mozaiği oldu. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından tamamlanan eserin son mozaik taşı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Hande Kaya tarafından yerine yerleştirildi.

Hedef kadınların üretime ve ekonomiye katılımı

ABB Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, kadın lokallerinin yalnızca sosyal etkinlik alanları olmadığını belirterek, bu merkezlerde kadınların meslek edinmelerini, üretime katılmalarını ve ekonomik olarak güçlenmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Yılmaz, kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin ilerleyen süreçte kadın emeği pazarlarında satışa sunulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, üretimin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını kaydetti.