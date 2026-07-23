TBMM'de gerçekleştirilen komisyon toplantısında Disney+, HBO Max ve Netflix temsilcileri, dijital yayın platformlarında çocukların korunmasına yönelik uygulamalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Sunumlarda içerik denetimi, yaş derecelendirme sistemi, ebeveyn kontrolleri ve RTÜK mevzuatına uyum çalışmaları ele alındı.

Disney Türkiye Programlama ve İçerik Alımları Direktörü Fulya Tiryakioğlu Baykal, platformda yayınlanan tüm içeriklerin RTÜK kuralları ve şirketin içerik standartları doğrultusunda yayın öncesinde ayrıntılı şekilde incelendiğini söyledi.

"İçerikler yaş gruplarına göre sınıflandırılıyor"

Baykal, Disney+ bünyesinde görev yapan uzman ekibin her içeriği yaş gruplarına göre sınıflandırdığını belirterek, kullanıcıların içeriklerin uygunluğu konusunda akıllı işaretler ve uyarı sembolleriyle bilgilendirildiğini ifade etti. Ayrıca platformda PIN koruması, yaş sınırı belirleme ve ebeveyn denetimi gibi güvenlik araçlarının aktif olarak kullanıldığını kaydetti.

HBO Max İçerik ve Platformlardan Sorumlu Türkiye Temsilcisi Deniz Şaşmaz Oflaz da platformun RTÜK lisansıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, gizlilik, kişisel verilerin korunması, içerik uyumu ve tüketici haklarına büyük önem verdiklerini söyledi. Oflaz, tüm içeriklerde yaş derecelendirmesi ile şiddet, korku, cinsellik ve olumsuz örnek oluşturabilecek unsurlara ilişkin uyarı işaretlerinin yer aldığını dile getirdi.

Netflix: Sosyal medya platformlarından farklıyız

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ise isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sosyal medya platformlarından farklı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Platforma yüklenen tüm içeriklerin editoryal denetimden geçtiğini ifade eden Mavili, Türkiye'de hizmetin reklamsız sunulduğunu ve uygulama içi satın alma bulunmadığını söyledi.

Mavili, yaş derecelendirme sisteminin hem küresel standartlar hem de yerel hassasiyetler dikkate alınarak uygulandığını belirterek, amaçlarının kullanıcıların ve ailelerin izlemek istedikleri içerikler hakkında doğru bilgiye kolayca ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Netflix temsilcisi ayrıca platformdaki bazı yapımların, RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında değerlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.