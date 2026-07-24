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Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada yaralanan İhsan Kesik (31) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

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