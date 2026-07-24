Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre; hava sıcaklığı ve nem oranının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Antalya'da, hissedilen sıcaklık 44 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı zaman zaman yüzde 40'a ulaştı. Kavurucu sıcakların etkisini artırdığı kentte, serinlemek isteyenlerin adreslerinden biri de yapay karla oluşturulan 'kar odası' oldu.

46 DERECELİK SICAKLIK FARKI

İç ortam sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşürüldüğü kar odasında yapay kar ve kış temalı ambiyans yer alırken; dış ortamla arasında yaklaşık 46 derecelik sıcaklık farkı bulunan alan, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekti. Yaz ortasında kısa süreliğine de olsa serinlemek isteyen ziyaretçiler, kış atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Tatil için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Antalya'ya gelen ve kar odasını ziyaret eden Muhammet Kerem Şengül (7), 'Burası çok güzel ve soğuk. Dışarısı çok sıcak. Dondurma yiyerek ya da soğuk su içerek serinleyebiliriz ama en iyisi bence buraya gelmek' dedi. (DHA)