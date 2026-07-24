Mudanya’dan Lozan’a: Masadaki Çetin Diplomasi Savaşı

Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası Büyük Taarruz ile zaferle sonuçlandıktan sonra, sıra Türkiye’nin egemenliğini dünyaya kabul ettirmeye gelmişti. İsviçre'nin Lozan şehrinde 8 ay süren görüşmeler, adeta ikinci bir cephe savaşıydı.

Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, masada itilaf devletlerinin "siz yenik Osmanlı'nın devamısınız" dayatmalarına karşı şu tarihi çıkışla set çekti:

"Biz buraya Mondros’tan değil, Mudanya’dan geldik! Çok kan döktük, çok fedakarlık yaptık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz!"

103 Yıllık Miras: Lozan Türkiye’ye Neler Kazandırdı?

Lozan, sıradan bir ateşkes anlaşması değil, asırlık prangaların sökülüp atılmasıydı. Bir asrı aşan bu süreçte antlaşmanın sağladığı temel kazanımlar şunlardır:

Kapitülasyonların Tarihe Karışması: Osmanlı’nın ekonomisini felç eden yabancı devlet imtiyazları tamamen kaldırıldı. Mali ve adli bağımsızlık ilan edildi.

Misak-ı Milli Sınırlarının Tescili: Türkiye’nin bugünkü sınırları (Hatay’ın sonradan katılımı hariç) uluslararası hukukta resmen tanındı.

Ermeni İddialarının Çöküşü: Doğu Anadolu üzerinde kurulması planlanan yapay devlet projeleri tamamen rafa kaldırıldı.

Dönüm Noktaları: Lozan Sonrası Çözülen Krizler

Lozan'da bazı maddeler zamana bırakılmış ya da Türkiye'nin egemenliğini kısıtlayacak şekilde (Boğazlar Komisyonu gibi) geçici çözümlere bağlanmıştı. Ankara, attığı stratejik adımlarla bu eksikleri sonraki yıllarda tek tek lehine çevirmeyi başardı:

Mesele Lozan'daki Durum (1923) Sonraki Diplomatik Zafer Hatay Sorunu Suriye sınırı dışında kaldı, özel statü verildi. 1939 yılında ana vatana katıldı. Boğazlar Egemenliği Uluslararası komisyona bırakıldı, askersizleştirildi. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tam egemenlik Türkiye'ye geçti. Nüfus Mübadelesi İstanbul'daki Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler hariç zorunlu göç. 1930 Ankara Antlaşması ile iki ülke arasında barış köprüsü oldu.

103. Yılında Tarihi Gerçek: "Gizli Maddeler" Efsanesi

Yıllarca dijital mecrada ve sosyal medyada dolaşıma sokulan "Lozan 100 yıl sürecek, gizli maddeleri var, madenlerimizi çıkaramıyoruz" iddiaları, antlaşmanın 100. yılını doldurduğu dönemde uluslararası hukukçular ve resmi makamlarca kesin bir dille yalanlanmıştı.

Bugün 103. yılına giren Lozan Barış Antlaşması, süresiz bir uluslararası hukuk metnidir ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, egemenliğinin en büyük güvencesi olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.