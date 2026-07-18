Olay, dün Bademağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkan Alzheimer hastası Kamile K.'ye yakınları ulaşamadı. Çevrede arama yapan aile fertleri sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Havanın kararması üzerine ekipler termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron kullandı. AFAD ekibinin termal kameralı dronla yaptığı aramada ağaçlık alanda hareket tespit edildi. Dron operatörünün bölgede arama yapan ekipleri yönlendirmesiyle Kamile K.'ye ulaşıldı. Evine 1 kilometre mesafede ağacın altında bulunan kadının bitkin olduğu gözlendi. UMKE ekibinin sağlık kontrolünü yaptığı Kamile K., daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA