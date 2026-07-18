2026 FIFA Dünya Kupası, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Dev mücadele, 19 Temmuz Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak. Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Bir tarafta ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefleyen İspanya, diğer tarafta 2022’de kazandığı kupayı korumak isteyen Arjantin bulunuyor. Lionel Messi’nin turnuvadaki son maçına çıkma ihtimali de finalin önemini artırıyor.

Devre arasında dört dünya yıldızı

FIFA’nın resmi açıklamasına göre Dünya Kupası tarihinde ilk kez final karşılaşmasında kapsamlı bir devre arası gösterisi düzenlenecek. Gösterinin ana sanatçıları Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber olacak.

Yaklaşık 11 dakika sürmesi planlanan sahne gösterisinde Burna Boy, orkestra şefi Gustavo Dudamel ve Coldplay’in eşlik edeceği PS22 Çocuk Korosu da yer alacak. Programın küratörlüğünü Coldplay’in solisti Chris Martin üstlendi.

Shakira, Burna Boy ile birlikte sahne alırken Madonna, BTS ve Justin Bieber’ın da kendileri için hazırlanan özel bölümlerde performans göstermesi bekleniyor.

Devre arası neden 30 dakika olacak?

Futbol karşılaşmalarında devre arası normal şartlarda en fazla 15 dakika sürüyor. Ancak final için hazırlanan sahnenin sahaya kurulması, gösterinin gerçekleştirilmesi ve zeminin yeniden maça hazır hale getirilmesi ek süre gerektiriyor.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre sahnenin kurulması yaklaşık 7, kaldırılması ise yine 7 dakika sürecek. Yaklaşık 11 dakikalık performansla birlikte aranın 30 dakikaya yaklaşabileceği belirtiliyor. FIFA henüz devre arasının kesin süresini resmen açıklamadı ancak yayıncı kuruluşlara iletilen programda normal sürenin aşılacağı bildirildi.

Uygulama, futbolcuların uzun süre hareketsiz kalmasının sakatlık riskini artırabileceği gerekçesiyle tartışma yarattı. FIFA oyun kurallarında devre arası için 15 dakikalık süre öngörülürken, organizasyonun özel gösteri nedeniyle farklı bir program uygulayacağı ifade ediliyor.

Gösteri eğitime destek sağlayacak

Tarihi devre arası gösterisi yalnızca eğlence amacı taşımayacak. Organizasyon, FIFA ile Global Citizen iş birliğinde yürütülen eğitim fonuna destek sağlayacak. Programdan elde edilecek gelirin çocukların eğitime ve futbol olanaklarına erişimini artırmak için kullanılması planlanıyor.

Kapanış töreninde de yıldızlar sahnede

Finalden yaklaşık 90 dakika önce başlayacak kapanış töreninde de dünyaca ünlü isimler yer alacak. Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger ve sosyal medya fenomeni IShowSpeed’ın törende sahne alması bekleniyor. Jennifer Hudson ise ABD milli marşını seslendirecek.

İspanya’nın muhtemel 11’i

Teknik direktör Luis de la Fuente’nin finalde büyük ölçüde yarı final kadrosunu koruması bekleniyor.

İspanya: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

İspanya, topa sahip olmaya dayalı oyununun yanı sıra Lamine Yamal ve Dani Olmo’nun hücumdaki üretkenliğine güveniyor. Takım kaptanı Rodri ise orta sahadaki mücadelenin belirleyici olacağını söyledi.

Arjantin’in muhtemel 11’i

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin’in finalde Lionel Messi ve Julian Alvarez’i ileri uçta görevlendirmesi bekleniyor.

Arjantin: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez.

Scaloni’nin savunmada Nahuel Molina yerine Gonzalo Montiel’i tercih etme ihtimali de bulunuyor. Son şampiyonun hücumdaki en büyük kozu ise turnuvada 8 gole ulaşan Lionel Messi olacak.

Şampiyonluk için iki farklı hedef

2010’da ilk ve tek Dünya Kupası’nı kazanan İspanya, 16 yıl sonra yeniden zirveye çıkmaya çalışacak. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022’nin ardından dördüncü şampiyonluğunu hedefliyor.

Final, aynı zamanda Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin’i karşı karşıya getirecek. Kupayı kazanan takım yalnızca 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonu olmayacak; müzik ve futbolun ilk kez bu ölçekte buluştuğu tarihi gecenin de başrolüne yerleşecek.