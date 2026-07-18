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Öte yandan, saldırının ardından lojistik merkezinin deposunda çıkan yangının söndürüldüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tambov Bölge Valisi Yevgeniy Pervişov, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısına ilişkin sanal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kotovsk şehrindeki bir lojistik merkezinin hedef alındığını belirten Pervişov, saldırı sonucunda gece vardiyasında çalışan 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin de yaralandığını aktardı.

Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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