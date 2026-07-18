İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 16 Temmuz'da Bayrampaşa'da bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken depoda yapılan aramalarda 30 kilo 100 gram AM-2201 maddesi, 1 kilo 200 gram sıvı AM-2201 maddesi, 76 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, 1 hassas terazi, 1 ısı pres makinesi ile uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına altına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA