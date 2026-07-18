Antalya’nın Alanya ilçesinde 7 Haziran 2026 tarihinde stajyer öğrencilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında ağır yaralanan iki lise öğrencisi, günler süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya Yoncalı Turizm Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Eymen Enes Aygece ile Süleyman Tuna Ergüler, öğrencilerin konakladığı konteynerde gece saatlerinde çıkan yangında ağır yaralandı. Vücutlarında yüzde 85 oranında yanık oluşan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Eymen Enes Aygece, 37 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederken, kuzeni Süleyman Tuna Ergüler de 39 gün sonra yaşamını yitirdi. İki öğrencinin hayatını kaybetmesi, yangının çıkış nedeni ve stajyer öğrencilerin barınma koşullarını yeniden gündeme getirdi. Aileler, olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının tüm yönleriyle araştırılmasını ve sürecin takip edilmesini istiyor.

Yaşanan acı olay, öğrencilerin staj süreçlerinde barınma ve güvenlik koşullarının yeterliliği konusunda da soru işaretlerine neden oldu. Aileler, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli denetimlerin yapılmasını ve varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

DİPNOT: Manşet fotoğrafında yer alan yangın görüntüsü temsilî amaçlı kullanılmıştır.