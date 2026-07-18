Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 2.01 metre boyundaki ve 1990 doğumlu deneyimli oyuncu Will Clyburn ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. EuroLeague'in en başarılı forvetleri arasında gösterilen Clyburn, kariyerindeki zengin tecrübesiyle Fenerbahçe Beko'nun yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olacak.

Will Clyburn Kimdir?

Basketbol kariyerine NCAA'de Utah Üniversitesi ve Iowa State formalarıyla başlayan Will Clyburn, Avrupa kariyerine 2013-2014 sezonunda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımında başladı.

Daha sonra Hapoel Holon'da forma giyen Amerikalı oyuncu, 2016-2017 sezonunda Darüşşafaka ile Türkiye'ye transfer oldu. Performansıyla dikkat çeken Clyburn, ardından Avrupa basketbolunun dev ekiplerinden CSKA Moskova'ya imza attı.

EuroLeague Şampiyonu ve Final Four MVP'si

CSKA Moskova'da geçirdiği beş sezonda kariyerinin zirvesine ulaşan Will Clyburn, 2018-2019 sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Aynı sezon Final Four MVP ödülünü kazanan yıldız oyuncu, EuroLeague'in en iyi beşine seçilerek başarısını taçlandırdı.

Clyburn ayrıca CSKA Moskova ile VTB Ligi'nde üç şampiyonluk elde etti.

Anadolu Efes, Virtus Bologna ve Barcelona Kariyeri

2022-2023 sezonunda Anadolu Efes'e transfer olan deneyimli forvet, Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ardından Virtus Bologna formasıyla 2024-2025 sezonunda İtalya Ligi şampiyonluğuna ulaşan Clyburn, son olarak 2025-2026 sezonunda FC Barcelona'da mücadele etti.

Barcelona formasıyla EuroLeague'de sezonu;

13.8 sayı

5.2 ribaund

1.7 asist

15.1 verimlilik puanı

ortalamalarıyla tamamlayan yıldız oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'den Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Will Clyburn'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yeni sezonda EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko, Will Clyburn transferiyle kadrosuna hem tecrübe hem de üst düzey skor gücü kazandırmış oldu.