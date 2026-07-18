Oğuzhan Uğur’un AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 4 Ağustos’ta düzenlenmesi planlanan “Saygı1: Serdar Ortaç” konsepti iptal edildi. Serdar Ortaç, aynı tarih ve mekanda sürpriz sanatçıların katılımıyla konser vereceğini açıkladı.

Oğuzhan Uğur’un öncülüğünde hayata geçirilen ve her bölümünde farklı bir sanatçının eserlerinin seslendirildiği “Saygı1” konser serisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uğur’un AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da yapılması planlanan “Saygı1: Serdar Ortaç” konseptinin iptal edildiği duyuruldu.

AYNI TARİH VE MEKANDA KONSER VERECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, etkinliğin tamamen iptal edilmediğini ve farklı bir formatla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ortaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“4 Ağustos’ta Yenikapı’da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Saygı1’ konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos’ta Yenikapı’da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir.”

Konserin aynı tarih ve mekanda “Serdar Ortaç Konseri” adıyla düzenleneceğini belirten sanatçı, gecede sürpriz konukların da sahne alacağını açıkladı. Ortaç, “Birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla sahnede olacağım. Tüm sevenlerimi 4 Ağustos’ta Yenikapı’ya bekliyorum” dedi.