ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran dışındaki tüm gemilere açık olduğunu belirterek, İran yönetimini hedef alan sert ifadeler kullandı. Trump paylaşımında, "Hürmüz Boğazı, İran dışında tüm gemi trafiğine açık. Bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı ve kötü niyetli bir yönetimdir. Bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor" dedi.

İran'a yönelik deniz ablukasının kapsamını da açıklayan Trump, Hürmüz'de tam abluka uygulanacağını ancak bunun yalnızca İran limanlarına giden, İran'dan ayrılan veya İran ile bağlantılı herhangi bir yük taşıyan gemileri kapsayacağını ifade etti.

Körfez ülkeleriyle yürütülen temaslara da değinen Trump, Orta Doğu liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından daha önce gündeme gelen yüzde 20'lik ABD vergisi yerine ticaret ve yatırım anlaşmalarının tercih edildiğini belirtti.

Trump, "Orta Doğu'daki ülkelerle yaptığım son derece verimli görüşmeler sonucunda yüzde 20'lik ABD vergisini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar devasa olacak ve aynı zamanda bu ülkelerin geleceği açısından da sıra dışı sonuçlar doğuracak" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda İran'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, ABD'nin kazanan taraf olduğunu öne sürerek, "İran'ın 52 bin protestocu dahil binlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi. En önemlisi de İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" dedi.