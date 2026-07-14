Yangın, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi'ndeki ODTÜ Ormanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede ağaçların bulunduğu bölgeye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Böylece alevlerin ormanın daha geniş bir bölümüne yayılması önlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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