Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUTER), sahip olduğu ileri teknoloji altyapısı ve multidisipliner uzman kadrosuyla sporcu sağlığı alanında Türkiye'nin en donanımlı merkezleri arasında yer alıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; performans analizinden rehabilitasyona, sakatlık risklerinin belirlenmesinden kişiye özel egzersiz planlamalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan merkez, hem profesyonel sporcuların hem de sağlıklı yaşam hedefleyen vatandaşların başvurduğu önemli bir araştırma ve uygulama merkezi haline geldi.

Gazetemiz SONSÖZ'e değerlendirmelerde bulunan SAUTER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İhsan Kodak, merkezin sporcu sağlığında bilimsel verileri merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktığını söyledi.

TÜRKİYE'DE KAMUDA TEK MERKEZ

Türkiye'de bu kapsamda hizmet veren merkez sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çeken Kodak, özel sektörde İstanbul ve Antalya'da benzer iki merkezin bulunduğunu, kamu bünyesinde ise aynı kapsamda hizmet sunan tek merkezin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Kodak, sporcuların performanslarını yalnızca gözleme dayalı değil, bilimsel ölçüm sistemleriyle değerlendirdiklerini belirterek, elde edilen verilerin antrenman planlamasından sakatlıkların önlenmesine kadar birçok alanda yol gösterici olduğunu söyledi.

PERFORMANS VE SAKATLIK RİSKİ AYRINTILI ANALİZ EDİLİYOR

Merkezde sporcuların kas kuvveti, hareket kabiliyeti, denge, koordinasyon, dayanıklılık ve fiziksel performansı gelişmiş teknolojik cihazlarla ayrıntılı şekilde analiz ediliyor. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kişiye özel performans raporları hazırlanırken, olası sakatlık riskleri önceden belirlenerek koruyucu çalışmalar planlanıyor. Böylece sporcuların hem performanslarının artırılması hem de uzun vadede sağlıklarının korunması hedefleniyor. Kodak, merkezin yalnızca spor bilimcilerden değil, ortopedi başta olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyenlerin yer aldığı uzman bir ekip tarafından yönetildiğini belirtti.

MİLLİ SPORCULARIN TERCİHİ

SAUTER'in bugüne kadar birçok milli sporcuya ve üst düzey takıma hizmet verdiğini belirten Kodak, milli futbol takımlarının da merkezde performans analizlerinden geçtiğini söyledi.

Üniversitenin olimpiyat şampiyonları ve ulusal düzeyde başarı elde eden sporcularının büyük bölümünün performans ölçümlerinin SAUTER'de gerçekleştirildiğini ifade eden Kodak, analizler sonucunda sporcuların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin bilimsel verilerle ortaya konulduğunu kaydetti. Bu sayede antrenman süreçlerinin kişiye özel planlandığını belirten Kodak, performans gelişiminin tamamen veriye dayalı şekilde takip edildiğini vurguladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ORTAK PROJELER

SAUTER'in yalnızca üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir araştırma merkezi olmadığını dile getiren Kodak, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ulusal ve uluslararası projelerde aktif görev alan merkezin sporcu sağlığına yönelik bilimsel araştırmalarla da dikkat çektiğini belirten Kodak, elde edilen verilerin hem akademik çalışmalara hem de uygulamalara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

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