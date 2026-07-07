Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği, hastaneye başvuran milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte muayene katılım payları yeniden belirlenirken, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ise sevindirici bir karara imza atıldı.

Birinci Basamakta Ücret Yok, Aile Hekimi Sevkine %50 İndirim

Yeni kararla birlikte, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında (sağlık ocakları / aile hekimlikleri) yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden artık katılım payı alınmayacak.

Ayrıca, vatandaşları aile hekimliğine yönlendirmek amacıyla yeni bir teşvik mekanizması devreye alındı. Buna göre, aile hekiminin sevkiyle hastaneye başvuran vatandaşlardan alınacak muayene katılım payı yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek.

Hastane Türüne Göre Yeni Muayene Katılım Payları

Düzenleme kapsamında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında uygulanacak yeni muayene katılım payı ücretleri şu şekilde netleşti:

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşları (Devlet Hastaneleri): 50 TL

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri: 90 TL

Üçüncü Basamak Devlet Hastaneleri: 90 TL

Üniversite Hastaneleri (Devlet): 90 TL

Vakıf Üniversitesi ve Özel Hastaneler: 100 TL

10 Gün İçindeki Farklı Başvurulara Ek Ücret Düzenlemesi

Tebliğde yapılan en kritik değişikliklerden biri de mükerrer başvurulara yönelik oldu. Aynı uzmanlık dalında 10 gün içinde farklı bir sağlık kuruluşuna yapılan başvurularda uygulanan ek katılım payı ibaresi değiştirildi. Yeni kararla birlikte, bu durumlarda vatandaşa yansıtılacak ek tutar 30 TL olarak güncellendi.