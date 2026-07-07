Şanlıurfa, öğle saatlerinde kan donduran bir kadına şiddet olayına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi.

Durakta Karşılaştılar, Tartışma Kanlı Bitti

Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Emine Dişçi ile Ahmet Dişçi, otobüs durağında karşı karşıya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine yenik düşen Ahmet Dişçi, yanındaki tabancayı çıkararak eşine peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan 60 yaşındaki Emine Dişçi, kanlar içinde yere yığıldı.

Silahıyla Birlikte Polisi Bekledi

Silah sesleri çevrede büyük bir panik ve tedirginliğe yol açarken, araya giren vatandaşların müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, kaçmaya çalışmadı. Elindeki suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde bekleyen şüpheli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı.

Ağır Yaralı Kadının Yaşam Savaşı Sürüyor

Ağır yaralanan Emine Dişçi, çevredeki vatandaşlar tarafından zaman kaybetmemek adına özel bir araçla hızla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste hemen tedavi altına alınan 1 çocuk annesi kadının durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında Uzaklaştırma Kararı Varmış

Emniyete götürülen şüpheli Ahmet Dişçi’nin sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmaya başlandı. Yapılan ilk incelemelerde, Emine Dişçi’nin daha önce eşinden şikayetçi olduğu ve Ahmet Dişçi hakkında mahkemece verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.