Türk hakemliği adına Avrupa arenasında gurur verici bir gelişme yaşandı. UEFA, Şampiyonlar Ligi heyecanının başladığı 1'inci eleme turu karşılaşmalarında iki Türk hakemine birden güvenoyu verdi. FIFA kokartlı hakemlerimiz Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam, devler ligi yolundaki kritik müsabakaları yönetecek.

Mehmet Türkmen Bosna Hersek'te Sahaya Çıkıyor

Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen, Bosna Hersek temsilcisi FK Borac ile Bulgaristan ekibi PFC Levski Sofia arasında oynanacak ilk eleme turu müsabakasını yönetecek.

Maçın Yeri ve Zamanı: Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki Gradski Stadyumu, TSİ 21.30 .

Yardımcı Hakemler: Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci.

Dördüncü Hakem: Ali Yılmaz.

VAR ve AVAR: Karşılaşmanın video yardımcı hakem odasında ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan tanıdık isimler olacak. VAR koltuğunda Daniele Doveri, AVAR'da ise Daniele Paterna görev yapacak.

Kadir Sağlam Üsküp'te Devler Ligi Heyecanını Yönetecek

Günün bir diğer kritik Şampiyonlar Ligi sınavında ise Kadir Sağlam sahada olacak. Sağlam, Kuzey Makedonya temsilcisi FC Vardar ile Finlandiya'nın güçlü ekiplerinden KuPS Kuopio arasındaki 1'inci eleme turu mücadelesinde orta hakem olarak görev yapacak.

Maçın Yeri ve Zamanı: Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Arena, TSİ 20.00 . Beylikdüzü'nde denetim sırasında polis ile şüpheliler arasında arbede İçeriği Görüntüle

Yardımcı Hakemler: Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum.

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Turtay.

VAR ve AVAR: Bu zorlu mücadelenin VAR hakemliğini Onur Özütoprak, AVAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.