2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya Millî Futbol Takımı ile Portekiz Millî Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada İspanya, galibiyet golünü mücadelenin son anlarında buldu. Oyuna Dani Olmo'nun yerine dahil olan Mikel Merino, 90+1'inci dakikada attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Cristiano Ronaldo: "Bu benim son Dünya Kupası maçımdı"

Portekiz'in turnuvaya veda etmesinin ardından futbol dünyasının yıldız ismi Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu benim oynadığım son Dünya Kupası'mdı. Vicdanım rahat. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Her zaman çok çalıştım, mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

Turnuvada attığı 3 golle takımına katkı sağlayan Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda toplam 11 gole ulaşarak Portekiz'in organizasyon tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Ronaldo ayrıca 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti.

Roberto Martinez görevinden ayrıldı

Portekiz'in İspanya karşısında elenmesinin ardından teknik direktör Roberto Martinez de görevinden ayrıldığını açıkladı.

Martinez, "Bugün itibariyle görevimden ayrıldım. Yeni bir ses, yeni bir lider olması önemli. Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin mantıklı olmadığına karar verdim" dedi.

2023 yılında Portekiz Milli Takımı'nın başına geçen Martinez, EURO 2024'nda çeyrek final oynarken, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi 2025 şampiyonluğu yaşamıştı.