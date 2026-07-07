İsmail Bekayi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wadephul'un ifadelerini "gerçeğin çirkin bir çarpıtması" olarak nitelendirdi. Açıklamaların, Faust eserindeki şeytani karakter Mephistopheles'in söylemlerini hatırlattığını öne sürdü.

"Almanya sorumluluğunu üstlenmeli"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Almanya'nın İran'a yönelik askeri saldırılarda rol oynadığını iddia ederek, Berlin yönetiminin bu konuda sorumluluk taşıdığını savundu.

Bekayi, "Alman Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı hakkındaki söylemleri tamamen utanç vericidir" ifadelerini kullanarak, Almanya'nın İran halkına karşı işlendiğini öne sürdüğü suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Wadephul'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın uluslararası deniz taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" şekilde mayınladığını ifade etmişti.

Wadephul, boğazın mayınlardan temizlenmesine yönelik olası uluslararası operasyonların maliyetinin İran tarafından karşılanması gerektiğini söylemişti.

Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor

Dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, bölgedeki siyasi ve askeri gerilimin odağında yer almaya devam ediyor. İran ve Almanya arasında yaşanan açıklama trafiği, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.