“Megastar” lakabıyla tanınan dünyaca ünlü sanatçı Tarkan, Almanya’nın Dortmund kentinde verdiği konserin ardından sürpriz bir imaj değişikliğine gitti.

İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından sahneye çıkan Tarkan, Dortmund’daki açık hava konserinde binlerce hayranıyla buluştu.

Konser sonrası kuliste imajını değiştirdi

Konserin hemen ardından kulise geçen sanatçı, yaz sezonu için saçlarını kısacık kestirerek yeni bir görünüme kavuştu.

Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine, “Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?” ifadeleriyle seslendi.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda yoğun ilgi gördü. Hayranları Tarkan’ın yeni imajına binlerce yorum yaparken, birçok ünlü isim de paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Şarkıcı Demet Akalın, Tarkan’ın paylaşımına “Daima 1” yorumunu yaparken, Ebru Polat ise “Bir insanın her hali mi güzel olur?” ifadelerini kullandı.

Tarkan’ın yeni imajı sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.