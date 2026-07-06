Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek.

Emine Erdoğan, 8 Temmuz’da düzenlenecek programda 20’den fazla lider eşini tek tek karşılayacak.

“Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik” temalı toplantı

Ziyaret kapsamında “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” başlıklı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantının, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını amaçladığı belirtildi.

Dijital güvenlik ve eğitim vurgusu

Programda “Dijital Güvenlik ve Yeni Nesil Riskler”, “Koruyucu ve Yaşa Uygun Yaklaşımlar”, “Ortak Sorumluluk ve Çok Paydaşlı İşbirliği” ile “Farkındalık, Eğitim ve Dijital Okuryazarlık” gibi başlıkların ele alınacağı bildirildi.

Ayrıca çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik hak temelli ve değer merkezli politikaların önemine dikkat çekilmesi bekleniyor.

Türk mutfağı ve kültürü tanıtılacak

Toplantının ardından lider eşleri Çankaya Köşkü’nde öğle yemeğinde bir araya gelecek. Yemekte Türk mutfağından seçkin lezzetlerin sunulacağı ve konuklara Türk gastronomisinin tanıtılacağı belirtildi.

Misafirlerin, İznik çinisi ve geleneksel Türk nakışlarının yer aldığı özel bir atmosferde ağırlanacağı, bu yönüyle programın kültürel bir tanıtım niteliği de taşıyacağı ifade edildi.

Kültürel miras sergisi de gezilecek

Program kapsamında lider eşlerinin, geleneksel el sanatları, dokuma ve nakış örneklerinin yer aldığı özel koleksiyonu inceleyeceği, Anadolu’dan Osmanlı’ya uzanan kültürel mirasa ait eserleri yakından görme fırsatı bulacağı kaydedildi.