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Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek gösterinin, başkentte yoğun güvenlik ve hazırlık tedbirleri eşliğinde yapılacağı öğrenildi.

Gösteri öncesinde ekip, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde ve çevresinde son prova uçuşunu tamamladı. Prova uçuşu sırasında Ankara semalarında akrobasi manevraları dikkat çekti.

Planlamaya göre Türk Yıldızları, yarın 15.15 ile 15.30 saatleri arasında başkent semalarında izleyenlere hava gösterisi sunacak.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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