Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Planlamaya göre Türk Yıldızları, yarın 15.15 ile 15.30 saatleri arasında başkent semalarında izleyenlere hava gösterisi sunacak.
Gösteri öncesinde ekip, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde ve çevresinde son prova uçuşunu tamamladı. Prova uçuşu sırasında Ankara semalarında akrobasi manevraları dikkat çekti.
NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek gösterinin, başkentte yoğun güvenlik ve hazırlık tedbirleri eşliğinde yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA