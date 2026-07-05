Edirne’de düzenlenen 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirilen geleneksel ağalık koç ihalesini, 46 milyon 666 bin 666 liralık teklif veren Ufuk Özünlü kazandı. Üçüncü kez üst üste Kırkpınar Ağası seçilen Özünlü, ağalık altın kemerinin de ebedi sahibi oldu.

Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen ağalık ihalesine, son iki yılın Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü tek aday olarak katıldı. İhaleyi tribünden, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da takip etti.

İhale 41 milyon liradan açıldı

İhale öncesinde konuşan Filiz Gencan Akın, Kırkpınar ağalığının önemli bir gelenek olduğunu belirterek bugüne kadar bu unvanı taşıyan tüm ağalara teşekkür etti.

İhaleyi 41 milyon liradan başlatan Başkan Gencan’ın ardından söz alan Ufuk Özünlü, ilk ağalığı babası adına üstlendiğini hatırlatarak, bu yıl babasının da törende bulunmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Özünlü, teklifini 46 milyon 666 bin 666 lira olarak açıkladı ve ihaleyi kazanarak üçüncü kez üst üste Kırkpınar Ağası oldu.

Altın kemerin ebedi sahibi oldu

Kırkpınar geleneğine göre ağalık ihalesini üç yıl üst üste kazanan isim, ağalık altın kemerinin ebedi sahibi olmaya hak kazanıyor. Bu unvana ulaşan Ufuk Özünlü, ihale sonrasında Ali Koç ve beraberindekilerle birlikte Sarayiçi Er Meydanı’nda tur attı.

Er Meydanı’nda Türk bayrağı açıldı

Öte yandan Kırkpınar Er Meydanı’nda güreş hakemleri ve cazgırlar tarafından büyük bir Türk bayrağı taşındı. Törene katılan Osman Aşkın Bak ile Yunus Sezer de ayakta Türk bayrağını selamladı.