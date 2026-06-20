Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin faaliyetlerini tespit etti.

Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere salı günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yörük Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda A.K., M.K., Ş.K., K.K., C.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda yüksek miktarda para ve çok sayıda belge ele geçirildi. Ekipler, toplam değeri 1 milyon 50 bin lirayı bulan 19 senet, 4 milyon 150 bin liralık alacak kaydının bulunduğu not defteri, 10 tapu, alacak bilgilerinin yer aldığı 3 ajanda, 2 araç satış sözleşmesi, 129 bin 95 lira nakit para ile 5 cep telefonuna el koydu.

59 Kişinin Mağdur Edildiği Belirlendi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yüksek faiz karşılığında borç para vererek 59 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dört günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 6 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.