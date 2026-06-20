Ankara Büyükşehir Belediyesi ile EGO Genel Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere yönelik önemli bir destek kararı aldı.

Yapılan duyuruya göre, sınav günü sınav giriş belgesini gösteren öğrenciler, velileri ve sınavlarda görev alan öğretmenler, Ankara’daki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Uygulamanın, sınav sabahı yaşanabilecek ulaşım yoğunluğunu azaltması ve adayların sınav merkezlerine daha rahat ulaşmalarını sağlaması hedefleniyor.

Sessizlik Çağrısı Yapıldı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtabilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara da çağrıda bulunuldu. Özellikle okul ve sınav merkezi çevrelerinde gürültü yapılmaması, araç sürücülerinin korna çalmaktan kaçınması istendi.

Yetkililer, öğrencilerin uzun süredir hazırlandıkları sınav sürecini en sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için tüm Ankaralıların duyarlı davranmasının önem taşıdığına dikkat çekti.

Başkentte Sınav Seferberliği

YKS’ye katılacak binlerce öğrencinin sınav heyecanını paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü, hem ulaşım desteği hem de sessiz sınav ortamı çağrısıyla adayların yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Yetkililer, tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek sınavın emeklerinin karşılığını alacakları bir gün olmasını temenni etti.