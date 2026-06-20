Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmaları sürüyor. Programın son adresi Merkez Mahallesi’ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı oldu.

Toplantıya Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in yanı sıra AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilçe sakinleri merak ettikleri konuları doğrudan belediye yönetimine iletme fırsatı buldu.

“İlçeyi Ortak Akıl Anlayışıyla Yönetiyoruz”

Programda konuşan Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla kurulan iletişimin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. İlçenin yönetiminde istişare kültürünü benimsediklerini ifade eden Çetin, vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Pursaklar’ın gelişimine katkı sunan her fikrin kendileri için değer taşıdığını vurgulayan Çetin, ilçenin geleceğine yönelik kararların ortak akıl anlayışıyla alındığını kaydetti.

Projeler Hakkında Bilgi Verdi

Buluşmada belediyenin devam eden yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi paylaşan Başkan Çetin, vatandaşların gündeme taşıdığı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorunların çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Mahalle toplantılarının ilerleyen süreçte ilçenin farklı noktalarında da gerçekleştirileceğini belirten Çetin, vatandaşlarla kurulan güçlü bağın hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağladığını ifade etti.

Program, vatandaşların sorularının yanıtlanmasının ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.