CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, sınava hazırlık sürecinde yoğun emek harcayan gençlere başarılar dileyerek, sınavın onların gelecek hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olmasını temenni etti.

Gençlere Moral Verdi

Mesajında öğrencilere seslenen Kılıçdaroğlu, sınava girecek tüm gençlerin emeklerinin karşılığını almasını istedi. Sınav sürecinin umutla ve güzel anılarla hatırlanmasını dileyen CHP lideri, gençlere geleceğe güvenle bakmaları çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımını gençlere “Yolunuz açık olsun” dileğiyle tamamladı.