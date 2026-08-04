Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), üniversite tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla “Doğru Tercih Buluşması” programına ev sahipliği yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; üniversitenin Müze Bahçesi ve Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirilen programa üniversite adayları, aileleri, lise öğrencileri, akademisyenler, rehber öğretmenler ve eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda tercih sürecine ilişkin seminerler, akademisyenlerle birebir görüşmeler ve tercih danışmanlık hizmetleri gerçekleştirildi. Program kapsamında sosyal medyada “Gri Koç” olarak tanınan eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nun yanı sıra Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Kimya Yazarı Ali Dinçsönmez, Doç. Dr. Semih Erden, Burak Köse, Burhan Saydam, Hale Karataş, Doç. Dr. Hamdi Özkan, Hüseyin Acarlı, Muharrem Yiğit, Özer Akgümüş, Özgür Balcı, Serkan Özkal, Soner Akıncı ve Ulaş Şahin öğrencilerle buluşarak tercih sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

ARICAN: DOĞRU TERCİH, DOĞRU GELECEĞİN ANAHTARIDIR

Programın açılışında konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, tercih döneminde gençlere doğru rehberlik sunmayı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, sınav başarısı kadar doğru tercih yapılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Arıcan, öğrencilerin yalnızca puanlarına göre değil; ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda tercih yapmaları gerektiğini vurguladı. Üniversitede tüm bölümlerde yüzde 30 veya yüzde 100 yabancı dilde eğitim verildiğini belirten Arıcan, bu yıl Latince, Grekçe, Akadca, Arapça ve Farsçanın da programa eklenmesiyle üniversitede sunulan dil sayısının 21’e ulaştığını ifade etti.

Ayrıca tanıtım ofislerinin 10 Ağustos’a kadar aday öğrencilere hizmet vermeye devam edeceğini belirten Arıcan, gençleri kampüsü yakından tanımaya davet etti.

REKTÖR ARICAN’DAN SONSÖZ’E ÖZEL DEĞERLENDİRMELER

Seminer öncesinde stantları gezerek öğrenciler ve görevli akademisyenlerle sohbet eden ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, daha sonra gazetemiz SONSÖZ’e özel açıklamalarda bulundu. Bu organizasyonun temel amacının gençlerin hayatlarının en kritik kararlarından biri olan üniversite tercih sürecinde doğru yönlendirilmesini sağlamak olduğunu belirten Arıcan, şunları söyledi:

“Biz gençlerimize doğru tercih yapabilecekleri bir ortam hazırlamak istedik. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi; tarihi, kültürü ve maneviyatıyla öğrencilerin geleceklerini şekillendirebilecekleri önemli bir eğitim iklimi sunuyor. Amacımız sadece kendi üniversitemizi tanıtmak değil; gençlerin yeteneklerine ve hedeflerine en uygun üniversiteyi seçmelerine katkı sağlamaktır.”

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