Sincan Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini üniversite tercih döneminde de sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih sürecine giren adaylar için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunan belediye, gençlerin doğru ve bilinçli seçimler yapmasına katkı sağlıyor.

Millet Kıraathanelerinde yürütülen danışmanlık hizmeti kapsamında öğrenciler, alanında uzman rehber öğretmenler ve tercih danışmanlarından birebir destek alarak geleceklerini şekillendirecek tercihlerini güvenle yapabiliyor.

Uzman Rehberlerle Doğru Tercih İmkanı

Danışmanlık hizmetinde öğrencilerin yalnızca sınav puanları ve başarı sıralamaları değil, ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri ve üniversitelerin kontenjan bilgileri de dikkate alınıyor. Böylece adayların kendilerine en uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Eğitim Sürecinde Gençlerin Yanında

Sincan Belediyesi, üniversite adaylarına yalnızca tercih döneminde değil, sınav sürecinde de çeşitli destekler sundu. YKS gününde sınav merkezlerinde öğrencilere simit ve meyve suyu ikram eden belediye, sınavın ardından ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katılımıyla düzenlenen piknik etkinliğiyle gençlerin sınav stresini atmasına katkı sağladı.

Tercih Danışmanlığı 10 Ağustos'a Kadar Sürecek

Millet Kıraathanelerinde ücretsiz olarak sunulan tercih danışmanlığı hizmeti, 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte üniversite adayları, uzman eğitmenlerin rehberliğinde tercih listelerini oluşturabilecek.

Belediyenin sağladığı destekten memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, eğitim yolculuklarının önemli bir aşamasında yanlarında olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.