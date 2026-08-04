Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yeni Parti'ye destek amacıyla yapılan bağışlara ilişkin yurttaşların banka dekontlarının açıklama bölümüne yazdığı notları paylaştı.

Akdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, farklı miktarlarda bağış yapan yurttaşların dikkat çeken mesajlarına yer verildi. Paylaşılan notlar arasında, “Bir şehit oğluyum, maaş yattıktan sonra daha çok destek olacağım” ifadeleriyle yapılan 100 liralık bağışın yanı sıra, “Öğrenciyim çok gönderemiyorum, elimden gelen buydu” notuyla gönderilen 200 liralık bağış da yer aldı.

Bir başka yurttaşın ise ayakkabı almak için ayırdığı 1000 lirayı partiye bağışladığını belirttiği görüldü. Dekont açıklamalarında ayrıca “Bu bağışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapıyorum” ifadeleriyle 1881 liralık bağış yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda yer alan bir diğer notta ise, “Yarın perşembe pazarı, pazar param size helal olsun. Siz azımı çoğa sayın” ifadeleri kullanıldı.

Akdoğan, paylaşımının sonunda “Birlikte devam edelim” mesajını verdi.

Yeni Parti’nin paylaşımda yer alan banka hesap bilgileri üzerinden bağış kabul ettiği ve bağış yapanlardan dekontların açıklama bölümüne isim ve cep telefonu bilgilerini yazmalarının istendiği belirtildi.