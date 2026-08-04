Kayseri-Niğde kara yolunda refüje çarptıktan sonra devrilen yolcu otobüsünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan Kayseri'ye seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otobüste bulunan yolculardan Gülümser O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 23 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüsün devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Öte yandan Kayseri-Niğde kara yolunda meydana gelen kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki yolcu otobüsünün refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildiği görüldü.

Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Hasan A., yaşadıkları dehşet anlarını anlatarak,

"Otobüste yatıyordum. Bir anda büyük bir gürültü geldi. Kendimizi yerde bulduk. Benim arkamdaki yolcunun kolu kopmuştu." ifadelerini kullandı.