Malatya’da akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan 44 J 1148 plakalı minibüs, önünde seyreden 44 KG 111 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs TIR’ın altına girdi.

Ekipler Seferber Oldu: 18 Yaralı

Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve yaralanan işçiler ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 İşçinin Durumu Ağır: Hastanelerde tedavi altına alınan 18 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kaza nedeniyle bir süre tamamen trafiğe kapanan yol, ekiplerin hummalı çalışmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.