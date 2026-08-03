Olay, saat 03.00 sıralarında, İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde meydana geldi. Bölümdeki bir hastanın bakımını üstlenen Özbekistan uyruklu özel hasta bakıcı Oybek Niyazov, görev yaptığı sırada aniden fenalaştı. Niyazov, bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden hemşireler, Oybek Niyazov'a ilk müdahaleyi yaptı. Niyazov, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Niyazov'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA