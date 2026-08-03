Şikayetvar, 2026 yılına ilişkin konut inşaat firmaları kategorisindeki tüketici başvurularını açıkladı. Verilere göre, sektöre yönelik şikayet sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127 artış gösterdi.

Platformun paylaştığı verilere göre, 2025 yılında bin 482 olan şikayet sayısı, 2026'nın aynı döneminde 3 bin 363'e yükseldi. Böylece konut inşaat firmalarına yönelik başvurular bir yılda bin 881 adet artış kaydetti.

Açıklamada, tüketicilerin konut teslim süreçlerinden satış sonrası hizmetlere kadar birçok konuda mağduriyet yaşadığı belirtilirken, sektördeki şikayet artışının dikkat çekici seviyeye ulaştığı vurgulandı.

En çok hangi konularda şikayet geldi?

Şikayetvar verilerine göre tüketicilerin en sık dile getirdiği sorunlar şu şekilde sıralandı:

Konut tesliminin gecikmesi

Eksik veya ayıplı işçilik

Tapu devrinin yapılmaması ya da gecikmesi

İnşaatın durması veya yarım kalması

Firmaya ulaşılamaması ve muhatap bulunamaması

Cayma veya sözleşme iptali sonrası ücret iadesinin yapılmaması

Sözleşme dışında ek ücret talep edilmesi

Projede vaat edilen özelliklerin yerine getirilmemesi

Teslim sonrasında ortaya çıkan kusurların giderilmemesi

Gecikme tazminatı veya kira desteğinin ödenmemesi

Tüketiciler hangi mağduriyetleri yaşadı?

Platforma iletilen başvurularda, konut alıcılarının uzun teslim süreleri, yarım kalan projeler ve sözleşmeye aykırı talepler nedeniyle mağdur oldukları görüldü.

Şikayetlerde öne çıkan ifadeler arasında, 2024 yılında teslim edilmesi vaat edilen projelerin 2026'da hâlâ tamamlanmaması, teslim edilen dairelerde eksik ve ayıplı işçilik bulunması, 2,5 milyon TL'lik ücret iadesinin yapılamaması, sözleşmede yer almayan 1 milyon TL ve 500 bin TL tutarında ek ödeme talepleri ile iskanı alınan projelerde tapuların uzun süre teslim edilmemesi yer aldı.

Şikayetvar, konut satın almayı planlayan tüketicilere sözleşme şartlarını ayrıntılı incelemeleri, teslim tarihleri ile cezai hükümleri yazılı olarak güvence altına almaları ve firmaların geçmiş performansını araştırmaları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.