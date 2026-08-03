Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Temmuz 2026 dönemine ait Enflasyon Araştırma Grubu Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, E-TÜFE Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında yükseldi. ENAG'ın hesaplamalarına göre, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşti.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan ENAG'ın açıkladığı veriler, Türkiye'deki enflasyonun seyrine ilişkin alternatif göstergeler arasında yer alıyor. ENAG'ın yayımladığı E-TÜFE verileri, resmi enflasyon rakamlarıyla birlikte ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.