Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Temmuz 2026 dönemine ait Enflasyon Araştırma Grubu Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, E-TÜFE Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında yükseldi. ENAG'ın hesaplamalarına göre, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşti.

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Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan ENAG'ın açıkladığı veriler, Türkiye'deki enflasyonun seyrine ilişkin alternatif göstergeler arasında yer alıyor. ENAG'ın yayımladığı E-TÜFE verileri, resmi enflasyon rakamlarıyla birlikte ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Muhabir: Zehra Önen