Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail'in siviller ile sağlık tesislerini hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritasında mutabakata varılmasının hemen ardından gerçekleşen saldırıların, Netanyahu yönetiminin gerçek niyetini gözler önüne serdiği vurgulandı.

"Netanyahu'nun Amacı Filistinlileri Ana Yurtlarından Uzaklaştırmak"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir." Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na Tutuklama Talebi! İçeriği Görüntüle

Uluslararası Topluma Çağrı: "Kararlı Tutum Şart"

Açıklamanın son bölümünde, Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarına karşı uluslararası camiaya ortak hareket etme çağrısında bulunuldu:

"Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz."