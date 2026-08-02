Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklıkların kent yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılay Atatürk Bulvarı’nda yayaların yoğun olarak kullandığı güzergaha yüksek basınçlı serinletme sistemi yerleştirildi.

Yaklaşık 170 metre uzunluğundaki sistem, yayaların geçişi sırasında ortamın daha serin ve ferah olmasına katkı sağlıyor. Özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgede uygulamanın yaya ulaşımını daha konforlu hale getirmesi hedefleniyor.

Düşük su tüketimiyle çalışan sistem sayesinde serinletme yapılırken su kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sunuluyor.

ABB, yaz boyunca Başkentlilerin sıcak havalardan daha az etkilenmesi ve kentte daha konforlu yaşam alanları oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.