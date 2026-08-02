Erdoğan'dan kiralık sosyal konut müjdesi: 15 bin konut eylülde kiraya verilecek

Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Kızılay’da Bazı Metro Girişleri Kapatılıyor!

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD’de bir Türk girişimcinin bebek ürünleri büyük ilgi görüyor!

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu! Düzenleme yürürlüğe girdi

Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Çankaya Belediyesi, tercih döneminde öğrencilerin yalnızca bilgiye değil, doğru yönlendirme ve güvenilir danışmanlığa da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek YKS adaylarını ücretsiz hizmetten yararlanmaya davet etti.

Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 7 Ağustos’a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne başvurabilecek.

Üniversite tercih döneminde adaylara destek olmak isteyen Çankaya Belediyesi, ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Belediye, öğrencileri uzman rehberlerle buluşturarak doğru tercih yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.