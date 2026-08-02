Üniversite tercih döneminde adaylara destek olmak isteyen Çankaya Belediyesi, ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Belediye, öğrencileri uzman rehberlerle buluşturarak doğru tercih yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 7 Ağustos’a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne başvurabilecek.
Hizmetten faydalanmak isteyen adayların önceden randevu alması gerekiyor. Randevu işlemleri (0312) 458 89 00 / 1841numaralı telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Çankaya Belediyesi, tercih döneminde öğrencilerin yalnızca bilgiye değil, doğru yönlendirme ve güvenilir danışmanlığa da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek YKS adaylarını ücretsiz hizmetten yararlanmaya davet etti.