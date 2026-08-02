Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılıdüzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kent genelinde gerçekleştirilen programlarda bordo-mavili camianın tarihi başarıları ve kulübün geçmişten bugüne uzanan yolculuğu anıldı.

Kutlamalar kapsamında Trabzon sokakları Trabzonspor bayraklarıyla donatılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Ziya Bey Trabzonspor Tesisleri'nden Atatürk Alanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliklerde ayrıca 1975-1976 sezonuna ait gazete manşetleri, tarihi fotoğraflar ve özel arşiv belgelerinden oluşan sergi ziyaret edildi.

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır"

Kutlama programında konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün taşıdığı mirasa vurgu yaptı.

Doğan, "Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlamıyoruz. Bugün bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimi ile bordo ve mavinin 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir aradayız" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Trabzonspor'un başarısı için mücadele ettiklerini belirten Doğan, "Bizim taşıdığımız geçmişten geleceğe uzanan büyük bir miras ve Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Bugünü mücadelemizin sebebidir, geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Doğan, bordo-mavili kulübün hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, taraftarların gurur duyacağı bir gelecek oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor Anadolu'nun futbol tarihini değiştirdi"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzonspor'un yalnızca sportif başarılarıyla değil, temsil ettiği değerlerle de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Genç, "Bugün yalnızca Trabzonspor'umuzun 59'uncu kuruluş yıl dönümünü değil, aynı zamanda Anadolu ihtilali olarak tarihe geçen ilk şampiyonluğumuzun 50'nci yılını büyük bir gururla kutluyoruz" dedi.

Trabzonspor'un kazandığı kupaların şehrin karakterini ve mücadele ruhunu simgelediğini belirten Genç, kulübün tarihine katkı sağlayan isimleri rahmet ve minnetle andı.

Mahmut Ören: "Bu arma gelecek nesillere bırakacağımız en değerli emanet"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ören, Trabzonspor'un gelecek nesillere aktarılacak önemli bir değer olduğunu belirterek, "Bu arma gelecek nesillere bırakacağımız en değerli emanetimizdir. Sevelim, sahip çıkalım, destek olalım ve birlik olalım" ifadelerini kullandı.