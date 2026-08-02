Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyündeki Bağlamaz Tepesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çalışma başlattı.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor.