Çanakkale'de orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve vatandaşların artan duyarlılığı, yangın bilançosuna olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre orman yangınlarının sayısında ve zarar gören alan miktarında önemli düşüş yaşandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2026 verilerine göre, Çanakkale'de 1 Ocak-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında 89 orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda 195 hektarlık alan zarar gördü. Aynı dönemde 370 orman dışı alan yangınıkayıtlara geçti.

2026 yılının aynı döneminde ise orman yangını sayısı 45'e, zarar gören alan miktarı ise 30 hektara geriledi. Orman dışı alan yangınlarının sayısı da 188 olarak kaydedildi.

Orman Genel Müdürü Karacabey: Tedbirler olumlu sonuç verdi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'nin doğal zenginlikleri nedeniyle yangın riskine karşı özel önem verilen bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Karacabey, "İlk altı aylık veriler, alınan tedbirlerin ve vatandaşlarımızın artan duyarlılığının olumlu sonuçlarını gösteriyor. Ancak yangın sezonu henüz devam ediyor. En küçük bir ihmal dahi büyük kayıplara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sıcak ve rüzgarlı günlerde daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Karacabey, anız yakılmaması, açık alanda ateş yakılmaması ve herhangi bir yangın belirtisi görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesigerektiğini vurguladı.

Geçen yıl zarar gören alanlar yeniden ağaçlandırıldı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise geçen yıl kentte büyük orman yangınları yaşandığını hatırlatarak, 155 orman yangınında yaklaşık 8 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Demirci, zarar gören alanların tamamının yeniden ağaçlandırıldığını belirterek, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yangınla mücadelede eğitim ve hazırlık çalışmaları artırıldı

Bu yıl yangın sezonu öncesinde hazırlıklara ağırlık verildiğini belirten Demirci, Çanakkale'de yangın çalıştayları düzenlendiğini ve alınan kararların sahaya uygulandığını söyledi.

Yangınla mücadele kapsamında 12 bin 500 orman köylüsü, 5 bin arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiği, 307 okulda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldığı ve 2 bin 18 gönüllünün eğitimlerini tamamladığı aktarıldı.

Demirci, iklim koşullarının da yangın riskinde etkili olduğunu belirterek, sezonun sorunsuz tamamlanması temennisinde bulundu. Ayrıca 25 Temmuz 1994'te Eceabat'taki yangında şehit olan Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe ve tüm orman şehitleri için anma etkinlikleri düzenlendiğini ifade etti.