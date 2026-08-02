İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın duvarının, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait açık otoparka çökmesi sonucu 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Bayi yetkilileri, oluşan zararın yaklaşık 30 milyon TL olduğunu belirterek olayla ilgili şikayetçi oldu.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiine ait stok araçlarının bulunduğu açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle yıkılan duvarın parçaları, otoparkta park halinde bulunan sıfır kilometre araçların üzerine düştü.

12 sıfır kilometre araçta hasar oluştu

Duvarın çökmesi sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü. (46), olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Hüseyin Ü., araçlarda meydana gelen toplam zararın yaklaşık 30 milyon TL olduğunu ifade etti.

Polis inceleme başlattı

Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın neden çöktüğünün yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, hasar gören araçlarla ilgili ekspertiz çalışmalarının sürdüğü belirtildi.