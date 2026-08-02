Peru’nun Pisco kentinden havalanan turist uçağı, başkent Lima’ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Nazca kırsalında düştü. Kazada uçakta bulunan 13 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, uçakta 11 yolcu ile 2 mürettebatın bulunduğunu belirtti. Andrade, ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Nazca Çizgileri’ni görmek için havalanmışlardı

Uçaktaki turistlerin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve gizemli jeoglifleriyle bilinen Nazca Çizgileri’ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığı belirtildi.

Kazanın ardından Peru Sivil Havacılık Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın neden düştüğünün belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğü bildirildi.