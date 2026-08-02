Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken aniden şerit değiştirip karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kaputtaki Çocuğu Yola Bıraktı

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki 3 kişi yola savrulurken, araçtaki çocuklardan biri otomobilin kaputunun üzerine düştü. Kazanın ardından soğukkanlılıkla aracından inen sürücü, kaputtaki çocuğu yola indirdi. Ancak yardım çağırmak yerine hızla yeniden koltuğuna oturdu.

Yerde Yatan Yaralıları Ezdi

Gözü dönmüş sürücü, kendisini durdurmaya çalışan bir vatandaşı ezilmekten son anda kurtulurken, yolun ortasında çaresizce yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği o anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

Polis Sürücünün Peşinde

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, emniyet güçleri kaçan sürücüyü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.